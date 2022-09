Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 20 settembre 2022 (Di martedì 20 settembre 2022) stasera, 20 settembre 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della puntata, Giordano intervisterà il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel corso della puntata, un’inchiesta sulle eventuali responsabilità che hanno portato alla tragedia avvenuta nelle Marche in seguito alla violenta alluvione dei giorni scorsi e un approfondimento sul tema della sanità, dai vaccini alle cooperative che forniscono personale medico agli ospedali del territorio. Spazio, inoltre, a un’analisi sulle tematiche sociali, con focus sulle problematiche giovanili, tra violenza e abbandono scolastico, con reportage da diverse città italiane. Infine, ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 20 settembre 2022), 20, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della puntata, Giordano intervisterà il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel corso della puntata, un’inchiesta sulle eventuali responsabilità che hanno portato alla tragedia avvenuta nelle Marche in seguito alla violenta alluvione dei giorni scorsi e un approfondimento sul tema della sanità, dai vaccini alle cooperative che forniscono personale medico agli ospedali del territorio. Spazio, inoltre, a un’analisi sulle tematiche sociali, con focus sulle problematiche giovanili, tra violenza e abbandono scolastico, con reportage da diverse città italiane. Infine, ...

