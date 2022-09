Formula 1 - Confermato il calendario con 24 gare (Di martedì 20 settembre 2022) Il Mondiale di Formula 1 si fa sempre più lungo: oggi il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato il calendario 2023 che vede salire il numero di gare a 24. Il via già all'inizio di marzo. Si comincia presto. Il Mondiale 2023 di Formula 1 comincia domenica 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain. Secondo le indiscrezioni circolate già nelle scorse settimane, sfruttando la continuità nei regolamenti tecnici, team e piloti avranno a disposizione solamente tre giornate di test collettivi che si disputeranno una settimana prima della gara inaugurale. La tre giorni di prove si svolgerà sempre sul circuito del Sakhir. Il Medio Oriente ospiterà l'inizio e la fine del prossimo campionato: le prime due prove si terranno in Bahrain e Arabia Saudita, mentre il gran finale è previsto per il 26 novembre allo Yas Marina Circuit di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 settembre 2022) Il Mondiale di1 si fa sempre più lungo: oggi il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato il2023 che vede salire il numero dia 24. Il via già all'inizio di marzo. Si comincia presto. Il Mondiale 2023 di1 comincia domenica 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain. Secondo le indiscrezioni circolate già nelle scorse settimane, sfruttando la continuità nei regolamenti tecnici, team e piloti avranno a disposizione solamente tre giornate di test collettivi che si disputeranno una settimana prima della gara inaugurale. La tre giorni di prove si svolgerà sempre sul circuito del Sakhir. Il Medio Oriente ospiterà l'inizio e la fine del prossimo campionato: le prime due prove si terranno in Bahrain e Arabia Saudita, mentre il gran finale è previsto per il 26 novembre allo Yas Marina Circuit di ...

Grande attesa per il Gran Premio di Las Vegas, un evento sulla quale Formula 1 sta puntando molto e che si correrà il 18 novembre in Nevada, come penultima prova del campionato. Monaco è salva.