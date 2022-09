Finalmente si viene a sapere quale sarà il destino dei Corgi della Regina Elisabetta (Di martedì 20 settembre 2022) ; a chi saranno affidati gli amati cani della sovrana. Si sono tenuti ieri, 19 settembre 2022, i funerali della Regina Elisabetta, scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre, dopo 70 anni di regno. Una notizia che ha addolorato tutto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 20 settembre 2022) ; a chi saranno affidati gli amati canisovrana. Si sono tenuti ieri, 19 settembre 2022, i funerali, scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre, dopo 70 anni di regno. Una notizia che ha addolorato tutto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

lucy79178521 : @SenatoreMonti No Senatore! e lei dovrebbe saperlo il NGEU viene creato da Merkel e Macron.. Conte fece solo arrab… - jisoofan111 : La mia Kim Taeri viene a Milano e non lo so sapevo ah ...sono comunque contentissima che finalmente anche le Star c… - Giu_ggiola : RT @forlouiseyesxxx: - dopo un’ora Finalmente ci danno un’altra aula ma ci viene comunicato che siamo in un altro padiglione Quindi che s… - ThatsoRachel_ : Hahaha mi viene da ridere finalmente Matilde ha conosciuto Vittorio Conti #ilparadisodellesignore - Ilmiosenso33 : RT @janealmare: Ho guardato la prima puntata di tailor made finalmente e mi sono già innamorata di un concorrente che non è stato neanche c… -