Erdogan | «Putin vuole concludere la guerra in Ucraina il prima possibile»

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan sostiene che Vladimir Putin voglia concludere la guerra in Ucraina il prima possibile. In un'intervista rilasciata alla tv americana Pbs Erdogan sostiene di avere l'obiettivo di raggiungere la pace e che anche il presidente della Russia vuole questo: «In Uzbekistan mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E mi sta dimostrando che è disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile. Questa è stata la mia impressione, perché il modo in cui si stanno svolgendo le cose ora è piuttosto problematico; 200 ostaggi saranno scambiati in seguito a un accordo tra le parti. Penso che si farà un passo avanti significativo».

