E se nel futuro di Roger Federer ci fosse il padel? (Di martedì 20 settembre 2022) Qualche tempo fa, coach Ivan Ljubicic raccontò di un Federer affascinato dal padel, ma senza il tempo da dedicargli. Ora che ha deciso di dire basta col tennis, Roger potrebbe trovare nella disciplina un’alleata per continuare a competere, divertirsi e tenersi in forma. Oppure dedicarsi al padel da imprenditore per favorirne lo sviluppo in Svizzera Leggi su federtennis (Di martedì 20 settembre 2022) Qualche tempo fa, coach Ivan Ljubicic raccontò di unaffascinato dal, ma senza il tempo da dedicargli. Ora che ha deciso di dire basta col tennis,potrebbe trovare nella disciplina un’alleata per continuare a competere, divertirsi e tenersi in forma. Oppure dedicarsi alda imprenditore per favorirne lo sviluppo in Svizzera

sole24ore : ?? #Draghi premiato come #WorldStatesman: - Link4Universe : 2022, viviamo nel futuro! Ma gli studenti fuorisede devono migrare ancora come le tartarughe, in vecchissimi treni… - Agenzia_Ansa : Per il premier Mario Draghi 'non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo' di centrodestra. Lo ha detto il segret… - VercesiErnesto : RT @berlusconi: Un Paese che non fa più figli è un Paese che non crede nel suo futuro. I nostri governi avevano adottato una serie di prov… - PFacchinello : RT @GianricoCarof: Diciamo che un video del genere sarebbe stato perfetto per una campagna elettorale un po’ meno improvvisata. Dice (nel m… -