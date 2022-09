“È il corpo di Valerio”. Finite le speranze, il cadavere scoperto da un passante (Di martedì 20 settembre 2022) Sono Finite stamani poco prima delle dieci le speranze di ritrovare in vita Valerio De Biasio, l’uomo scomparso ieri da Montereale Valcellina in provincia di Pordenone. Dopo l’allarme – la moglie lo attendeva prima delle 12 – si era subito attivata la macchina dei soccorsi con l’elicottero della Protezione Civile Fvg, il Soccorso alpino di Maniago e del Veneto, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, anche con uno speciale elicottero da Bolzano. Questa mattina era stata attivata anche l’Unità droni della Protezione Civile. Il ritrovamento del corpo di Valerio De Biasio su un sentiero secondario a margine del sentiero CAI 996 alle pendici del Monte Spia.A trovarlo un runner che ieri, scrive il Gazzettino, per ironia della sorte lo aveva incrociato ancora in vita intorno alle 11 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Sonostamani poco prima delle dieci ledi ritrovare in vitaDe Biasio, l’uomo scomparso ieri da Montereale Valcellina in provincia di Pordenone. Dopo l’allarme – la moglie lo attendeva prima delle 12 – si era subito attivata la macchina dei soccorsi con l’elicottero della Protezione Civile Fvg, il Soccorso alpino di Maniago e del Veneto, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, anche con uno speciale elicottero da Bolzano. Questa mattina era stata attivata anche l’Unità droni della Protezione Civile. Il ritrovamento deldiDe Biasio su un sentiero secondario a margine del sentiero CAI 996 alle pendici del Monte Spia.A trovarlo un runner che ieri, scrive il Gazzettino, per ironia della sorte lo aveva incrociato ancora in vita intorno alle 11 ...

Valerio_Brinato : @chiaragribaudo Il corpo è loro e decidono loro, anche per i figli. Se invece non si fanno tutte le dosi diventano… - valerio_caddeo : RT @Poesiaitalia: «Viviamo in un mondo dove il funerale è più importante del morto, il matrimonio più dell'amore, e il corpo più dell'intel… - chiara_valerio : RT @gine_vra: Il precariato del corpo docenti equivale a precarizzare in partenza le esistenze di studentesse e studenti. Ma anche: la scuo… - AbanoAstoria : 3200 mq di puro benessere per ritemprare CORPO e MENTE nel relax delle nostre 2 SPA. Benvenuti all'Hotel Astoria. ??… -