Covid, Pregliasco: "Ci sarà una nuova onda in inverno, lo stiamo vedendo ora in Australia. Importante il richiamo al vaccino per i fragili" (Di martedì 20 settembre 2022) " Ora siamo in una fase di calo dell'Omicron, ma nel prossimo inverno ci dobbiamo aspettare un rialzo, sperabilmente un'onda e non un'ondata di risalita, anche perché è quello che abbiamo appena constatato in Australia, dove parallelamente c'è stato anche un aumento dei casi di influenza. Speriamo che non sia necessario attuare interventi stringenti. Partiamo comunque con tranquillità, ma è Importante, soprattutto ora, richiamare alla vaccinazione i soggetti fragili, perché potremmo vedere uno scenario non piacevole". Sono le parole del virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto nella trasmissione "Dritti al punto", su Cusano Italia Tv. Pregliasco spiega: "Siamo oggettivamente in una fase di transizione tra quella che è stata la pandemia e quella che ..."

