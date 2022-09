Come in una favola, la personal shopper di Lookiero è sempre al tuo fianco e ti aiuta a creare outfit di tendenza che esaltano al massimo la tua unicità (Di martedì 20 settembre 2022) Un nuovo tipo di shopping online: chic, divertente, sorprendente, tagliato su misura. Ecco Lookiero, il servizio che aiuta a creare outfit alla moda seguendo un solo fashion identikit: sentirsi bellissime e a proprio agio nella propria unicità. Lookiero: il nuovo shopping online guarda le foto Come? Grazie a uno stylist esperto che prepara e invia comodamente a casa la box dei sogni con 5 capi e accessori a sorpresa, selezionati in base al fisico e alle preferenze di stile e budget ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 settembre 2022) Un nuovo tipo di shopping online: chic, divertente, sorprendente, tagliato su misura. Ecco, il servizio chealla moda seguendo un solo fashion identikit: sentirsi bellissime e a proprio agio nella propria: il nuovo shopping online guarda le foto? Grazie a uno stylist esperto che prepara e invia comodamente a casa la box dei sogni con 5 capi e accessori a sorpresa, selezionati in base al fisico e alle preferenze di stile e budget ...

CarloCalenda : Se l’accusatrice anonima di Richetti, come anche noi riteniamo è questa signora, siamo in presenza di una persona g… - ricpuglisi : Come mai il segretario del @pdnetwork non è una donna? - PagellaPolitica : Secondo Giuseppe Conte, il jet privato di Matteo Renzi emette «4 milioni e 800 mila tonnellate di CO2» in una sola… - FedeliGiovanna : @MihelinaMichela Ah ok ....sicuro si sogna sempre .. ma so che ricordiamo solo quello fatto in una fase che non so come si chiama?????????? - SamueleFrancioo : @Gio_Brandolini Stamani ne avevo letta una che ho pensato mamma mia ma come fa. Già ora non me la ricordo più da quante ne dice -