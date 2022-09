Come decifrare le ultime uscite dei leader (Di martedì 20 settembre 2022) Qualcosa si sta muovendo nella campagna elettorale. Ma con i sondaggi proibiti (o clandestini) bisogna capirlo dai discorsi Leggi su corriere (Di martedì 20 settembre 2022) Qualcosa si sta muovendo nella campagna elettorale. Ma con i sondaggi proibiti (o clandestini) bisogna capirlo dai discorsi

Pragma_News : Impressioni di settembre. Elezioni 2022, come decifrare le ultime uscite dei leader by @Corriere - Profilo3Marco : RT @Corriere: Come decifrare le ultime uscite dei leader a pochi giorni dal voto - circvles : anche oggi 4 ore di ambulatorio con questo medico 75enne sordo COMPLETO dove cerco di decifrare per lui lingue come… - antoniopolito1 : RT @Daniele_Manca: Impressioni di settembre. Elezioni 2022, come decifrare le ultime uscite dei leader. cambio di tono della campagna di Me… - sbrando72 : RT @antoniopolito1: Impressioni di settembre. Ecco come capire che sta succedendo nella campagna elettorale anche senza poter leggere i son… -