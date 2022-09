C'è posta per te: in arrivo una novità nel programma di Maria De Filippi (Di martedì 20 settembre 2022) La macchina di C'è posta per te si è già messa in moto per preparare la nuova edizione del famoso people show condotto da Maria De Filippi, la ventiseiesima che dovrebbe iniziare, come consuetudine, il primo sabato dopo l'Epifania, ovvero il 7 gennaio 2023, data che comunque per il momento non è stata ancora confermata. Centinaia le lettere e i messaggi giunti in redazione, dai quali saranno estrapolate le storie, cinque per puntata, che saranno raccontate nel corso del programma, con il destinatario della posta che dovrà decidere se togliere la busta e accettare la richiesta di chi lo manda a chiamare C'è posta per te: arriva un nuovo postino Come di consueto, il compito di consegnare gli inviti spetta ai postini di Maria De Filippi, che, con le loro ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 settembre 2022) La macchina di C'èper te si è già messa in moto per preparare la nuova edizione del famoso people show condotto daDe, la ventiseiesima che dovrebbe iniziare, come consuetudine, il primo sabato dopo l'Epifania, ovvero il 7 gennaio 2023, data che comunque per il momento non è stata ancora confermata. Centinaia le lettere e i messaggi giunti in redazione, dai quali saranno estrapolate le storie, cinque per puntata, che saranno raccontate nel corso del, con il destinatario dellache dovrà decidere se togliere la busta e accettare la richiesta di chi lo manda a chiamare C'èper te: arriva un nuovo postino Come di consueto, il compito di consegnare gli inviti spetta ai postini diDe, che, con le loro ...

