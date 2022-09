Bufera in Rai: “Non bisogna rispettare l’elettorato”. Vergogna Levy contro FdI e Lega (video) (Di martedì 20 settembre 2022) Scoppia in Rai il caso Marco Damilano. Fa discutere l’ultima puntata della striscia serale “Il Cavallo e la torre“, curata dal giornalista ex direttore dell’Espresso che ha mandata in onda un‘intervista al filosofo francese Bernard Henri Levy. Senza contraddittorio, il colloquio è stato sostanzialmente un lungo attacco a due partiti italiani, Fratelli d’Italia e Lega. Il che, a sei giorni dalle elezioni e in assenza di ogni minomo criterio di par condicio, è stato molto grave. Ed ha ovviamente sollevato un polverone. La lezioncina di democrazia del filosofo è inaccettabile: “Anche se siamo in democrazia, non bisogna rispettare sempre l’elettorato“. Sulla Rai va in onda una vergognosa lezione di “democrazia” e altre amenità, ora che si profila la vittoria del centrodestra. Sulla pagina Fb di Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Scoppia in Rai il caso Marco Damilano. Fa discutere l’ultima puntata della striscia serale “Il Cavallo e la torre“, curata dal giornalista ex direttore dell’Espresso che ha mandata in onda un‘intervista al filosofo francese Bernard Henri. Senza contraddittorio, il colloquio è stato sostanzialmente un lungo attacco a due partiti italiani, Fratelli d’Italia e. Il che, a sei giorni dalle elezioni e in assenza di ogni minomo criterio di par condicio, è stato molto grave. Ed ha ovviamente sollevato un polverone. La lezioncina di democrazia del filosofo è inaccettabile: “Anche se siamo in democrazia, nonsempre“. Sulla Rai va in onda una vergognosa lezione di “democrazia” e altre amenità, ora che si profila la vittoria del centrodestra. Sulla pagina Fb di Giorgia ...

