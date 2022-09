Brunetta: “20 mesi di governo Draghi straordinari” (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “20 mesi di governo Draghi straordinari. Ecco tutto quello che il Dipartimento della Funzione pubblica ha realizzato per rendere la Pa sempre più gentile, più efficiente, più amica di cittadini e imprese, più inclusiva. Più semplice. La rivoluzione della Pubblica amministrazione è ancora in corso. Una nuova Pa rende migliore la nuova Italia che si sta costruendo”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta. E poi, intervenendo al Premio Cavour 2022, aggiunge: “Come Cavour guardava alla “sua” Europa, così oggi, dopo 170 anni, il riformismo è autenticamente “europeo”. Promuove il processo di convergenza, all’insegna dell’obiettivo condiviso del Next Generation EU: una crescita sostenibile e inclusiva. La nuova Pubblica amministrazione disegnata dal Piano Nazionale di Ripresa ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “20di. Ecco tutto quello che il Dipartimento della Funzione pubblica ha realizzato per rendere la Pa sempre più gentile, più efficiente, più amica di cittadini e imprese, più inclusiva. Più semplice. La rivoluzione della Pubblica amministrazione è ancora in corso. Una nuova Pa rende migliore la nuova Italia che si sta costruendo”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato. E poi, intervenendo al Premio Cavour 2022, aggiunge: “Come Cavour guardava alla “sua” Europa, così oggi, dopo 170 anni, il riformismo è autenticamente “europeo”. Promuove il processo di convergenza, all’insegna dell’obiettivo condiviso del Next Generation EU: una crescita sostenibile e inclusiva. La nuova Pubblica amministrazione disegnata dal Piano Nazionale di Ripresa ...

