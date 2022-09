Biohacking | come «dimenticare» le vacanze e affrontare l’autunno con una marcia in più

(Di martedì 20 settembre 2022) Per riattivare il cervello, ancora in clima vacanziero, occorre hackerarlo. Sì, avete letto bene. Cosa significa? E perché provocare uno shock ai soliti meccanismi mentali ha il potere di riattivare il nostro cervello? Ce lo spiega l’esperto

robertoricciu : RT @wireditalia: In diretta al #WNF20: “L’uomo è qualcosa che deve essere superato' con Josiah Zayner @4LOVofScience (biohacker) per parlar… -

L'Opinione delle Libertà

... un terapista specializzato in sostanze psichedeliche e medici di medicina funzionale che leggono campioni di sangue e fecifossero foglie di tè fisiologiche. Una terapia chiamata '', ......& antiage city clinic europea con 26 centri in Italia che contra tra i suoi soci altri nomi illustri del settore modaNerio Alessandri ( Technogym ) e Roberta Benaglia (fondatrice e ... L'Opinione delle Libertà AGI - "Lo scorso autunno, un gruppo di 30 persone si è riunito in una tenuta di Etobicoke per assaggiare le ultime innovazioni nell'allungamento della vita”, scrive il mensile Toronto Life, che descri ...