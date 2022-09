Biden elogia Draghi | ' La sua una voce potente | grazie per la sua leadership'

globalistIT : - F_Arculeo : @MediasetTgcom24 Biden lo elogia, ma a quanto pare non lo riceverà in America in incontro bilaterale ma solo nel ri… - globalistIT : -

'Draghi è stato una voce potente nel promuovere la tolleranza e la giustizia e lo ringrazio per la sua leadership'. Così il presidente statunitense Joe, nel messaggio inviato all'Appeal of Conscience Foundation per il premio riconosciuto al presidente del Consiglio. 'Tutti noi siamo legati da un obiettivo comune: proteggersi l'un l'altro senza ...Lo ha detto il presidente Usa Joealla Cbs. 'Stanno sconfiggendo la Russia', che 'si sta rivelando non così competente e capace come molte persone pensavano che sarebbe stata'."Mi congratulo con il mio amico, primo ministro Mario Draghi", insignito del World Statesman Award, "per il suo lavoro nel far progredire i diritti umani nel pianeta" ...Gli aneddoti e la laudatio dell’ex segretario di Stato, gli elogi del numero uno di Blackstone, il messaggio di Biden. La consegna del “World Statesman Award 2022” al presidente del Consiglio a New Yo ...