Benevento | c' è accordo con Cannavaro | attesa per la firma

DiMarzio : #SerieB | Accordo nella notte tra @bncalcio e #Cannavaro: oggi le firme - Gazzetta_it : #Benevento-#Cannavaro, c’è l’accordo. Oggi le firme, domani primo allenamento - DiMarzio : #SerieB | @bncalcio - #Cannavaro: i dettagli sull'arrivo del nuovo allenatore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - C'è l'accordo con Cannavaro, attesa per la firma - susydigennaro : RT @napolimagazine: BENEVENTO - C'è l'accordo con Cannavaro, attesa per la firma -

Manca ancora la firma ufficiale sotto i contratti, ma l'tra Fabio Cannavaro e ilsarebbe stato raggiunto: l'ex campione del mondo firmerà un contratto biennale col club giallorosso del presidente Vigorito. La conferenza stampa di ......di Caserta a, ne arriva un'altra nella giornata di oggi in Serie B : quella di Moreno Longo come nuovo allenatore del Como . Il tecnico ha infatti sottoscritto con il club undi ...Manca ancora la firma sul contratto, ma da quanto filtra ci sarebbe l’accordo tra la società campana e l’ex difensore e campione del mondo. Per il Pallone d’oro un contratto biennale. Cannavaro prende ...Manca ancora la firma sotto i contratti, ma l'accordo tra Fabio Cannavaro e il Benevento sarebbe stato raggiunto: l'ex campione del mondo firmerà un ...