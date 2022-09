Atalanta, Sky: “Ecco il tempo di recupero per Juan Musso” (Di martedì 20 settembre 2022) Atalanta Musso- L’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia, con i rimanenti dalle mancate chiamate in nazionale. L’Atalanta è tornata vittoriosa dalla trasferta in casa della Roma, per 0-1 grazie ad una grandissima rete di Giorgio Scalvini. Però, non va tutto a gonfie vele per i Bergamaschi che, hanno perso per infortunio Juan Musso. Al minuto 15? della prima frazione di gioco su un lancio lungo di Cristante, Musso e Demiral si sono scontrati per addentrarsi sul pallone. Ha avuto la peggio il portiere dell’Atalanta che, nel contrasto ha riportato una lesione al complesso mascellare destro. Infortunio abbastanza complesso per i Bergamaschi che, dovranno fare a meno del loro portiere per almeno fino a dopo la sosta Mondiale. Di seguito, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 20 settembre 2022)- L’è tornata ad allenarsi a Zingonia, con i rimanenti dalle mancate chiamate in nazionale. L’è tornata vittoriosa dalla trasferta in casa della Roma, per 0-1 grazie ad una grandissima rete di Giorgio Scalvini. Però, non va tutto a gonfie vele per i Bergamaschi che, hanno perso per infortunio. Al minuto 15? della prima frazione di gioco su un lancio lungo di Cristante,e Demiral si sono scontrati per addentrarsi sul pallone. Ha avuto la peggio il portiere dell’che, nel contrasto ha riportato una lesione al complesso mascellare destro. Infortunio abbastanza complesso per i Bergamaschi che, dovranno fare a meno del loro portiere per almeno fino a dopo la sosta Mondiale. Di seguito, ...

