Ardea | famiglia occupa un appartamento Il Sindaco | ‘Sgomberato subito’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 settembre 2022) Sono entrati in casa e tra quelle quattro mura, che non erano certo di loro proprietà, hanno fatto come se nulla fosse. Quell’, che avevanoto abusivamente, era diventato il loro. Ma, fortunatamente, per poco tempo perché lo sgombero ad, all’interno delle palazzine del Lido delle Salzare, è stato immediato e nei giorni scorsi la Polizia Locale ha liberato l’immobile. L’intervento della Polizia Locale Prima la segnalazione giunta al personale del Comando di via Laurentina, poi l’intervento dei caschi bianchi nell’area del Serpentone. Ed è proprio qui che uno degli appartamenti presenti negli edifici, che presto verranno demoliti, era statoto da unadi cittadini stranieri. Che non avevano certo alcun titolo per stare lì. Lo sgombero, quindi, è stato ...