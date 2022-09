25 Settembre – Andare a votare con il proprio cane si può? Ecco le riposte ed i consigli dell’Oipa (Di martedì 20 settembre 2022) Si avvicina il giorno delle elezioni ed essendo di domenica sarebbe comodo unire il dovere civico al piacere della passeggiare con il nostro amato cane. Ma possiamo portarlo con noi al seggio e addirittura nella cabina elettorale? L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), dà qualche indicazione sul tema. Per il Ministero dell’Interno nulla osta: non ci sono prescrizioni che vietano all’elettore di essere accompagnato dal proprio cane, ma è il presidente del seggio che ha la possibilità di acconsentire o meno l’accesso al nostro amico con la coda. “Teniamo presente che possono sussistere motivi particolari, si spera veritieri, per i quali il presidente di seggio può vietare l’accesso a Fido”, spiega la responsabile dello Sportello legale dell’Oipa, l’avvocato Claudia Taccani, “per ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) Si avvicina il giorno delle elezioni ed essendo di domenica sarebbe comodo unire il dovere civico al piacere della passeggiare con il nostro amato. Ma possiamo portarlo con noi al seggio e addirittura nella cabina elettorale? L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), dà qualche indicazione sul tema. Per il Ministero dell’Interno nulla osta: non ci sono prescrizioni che vietano all’elettore di essere accompagnato dal, ma è il presidente del seggio che ha la possibilità di acconsentire o meno l’accesso al nostro amico con la coda. “Teniamo presente che possono sussistere motivi particolari, si spera veritieri, per i quali il presidente di seggiovietare l’accesso a Fido”, spiega la responsabile dello Sportello legale, l’avvocato Claudia Taccani, “per ...

