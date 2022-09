Vuol parlare con la ex compagna nonostante il divieto di avvicinarla e lei lo fa arrestare (Di lunedì 19 settembre 2022) La polizia ha arrestato un 30enne italiano ieri nel tardo pomeriggio in Strada Maggiore, in pieno centro a Bologna. nonostante fosse gravato da un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi alla ex compagna, una misura emessa dopo che era stato arrestato in luglio, l’uomo ha inseguito lo stesso la ex fidanzata. Con la scusa di volerle parlare, l’ha raggiunta e, quando lei ha cercato di chiedere aiuto, le ha strappato lo smartphone dalle mani. Grazie all’aiuto di alcuni passanti, la giovane, una 26enne italiana, e’ riuscita a chiamare il 113. Gli agenti, raggiunta Strada Maggiore, hanno arrestato il 30enne. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) La polizia ha arrestato un 30enne italiano ieri nel tardo pomeriggio in Strada Maggiore, in pieno centro a Bologna.fosse gravato da un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi alla ex, una misura emessa dopo che era stato arrestato in luglio, l’uomo ha inseguito lo stesso la ex fidanzata. Con la scusa di volerle, l’ha raggiunta e, quando lei ha cercato di chiedere aiuto, le ha strappato lo smartphone dalle mani. Grazie all’aiuto di alcuni passanti, la giovane, una 26enne italiana, e’ riuscita a chiamare il 113. Gli agenti, raggiunta Strada Maggiore, hanno arrestato il 30enne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

