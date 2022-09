VIDEO | INFORTUNIO POLITANO | LA DECISIONE DI MANCINI

(Di lunedì 19 settembre 2022) Matteoè alle prese con un problema alla caviglia, che lo ha costretto a uscire anzitempo dal campo dopo un contrasto di gioco. “Sta abbastanza bene”, ha risposta il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Robertoa chi gli ha chiesto chiarimenti sulle condizioni dell’esterno dei partenopei. L’ex Inter e Sassuolo, che ha raggiunto comunque il raduno di Coverciano, si è allenato a parte con lo staff medico, insieme a Sandro Tonali e Lorenzo Pellegrini, altri due calciatori alle prese con problemi fisici. Lavoro differenziato dunque per, su cui si attendono ulteriori novità sulle sue condizioni dopo il problema accusato nel big match di ieri. Al momento, il calciatore resta a disposizione di Roberto, in vista dei prossimi impegni nella UEFA Nations League contro l’Inghilterra e ...

"Sta abbastanza bene", ha risposta il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini a chi gli ha chiesto chiarimenti sulle condizioni dell'esterno dei partenopei. Matteo Politano è all ...Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa all'inizio del ritiro che si terrà in questa pausa ...