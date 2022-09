“Verissimo”, Romina Power si racconta a 360°: “Non riuscivo quasi più a camminare” (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri 18 Settembre 2022, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della nuova stagione di Verissimo, il talk show del fine settimana condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi gli ospiti in studio che hanno deciso di raccontare la propria storia davanti a milioni di italiani. Lo studio di Verissimo ha ospitato anche la famosissima Romina Power. A Silvia Toffanin l’ex moglie di Al Bano non ha nascosto di aver affrontato un serio problema di salute nell’ultimo periodo: vediamo nel dettaglio cos’è successo e come sta.



Romina Power è ospite della puntata di ieri di Verissimo. A Silvia Toffanin l’ex moglie di Al Bano ha raccontato di aver affrontato un serio problema di salute nell’ultimo periodo. La cantante ha dovuto fare i conti ... Leggi su tvzap (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri 18 Settembre 2022, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della nuova stagione di, il talk show del fine settimana condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi gli ospiti in studio che hanno deciso dire la propria storia davanti a milioni di italiani. Lo studio diha ospitato anche la famosissima. A Silvia Toffanin l’ex moglie di Al Bano non ha nascosto di aver affrontato un serio problema di salute nell’ultimo periodo: vediamo nel dettaglio cos’è successo e come sta.è ospite della puntata di ieri di. A Silvia Toffanin l’ex moglie di Al Bano hato di aver affrontato un serio problema di salute nell’ultimo periodo. La cantante ha dovuto fare i conti ...

sono_lunatica : #Verissimo Silvia che spera ancora in un ritorno di A Bano e Romina e della loro love story - fainformazione : Romina Power sull'operazione: 'Non riuscivo a camminare' Romina Power è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffani… - fainfocultura : Romina Power sull'operazione: 'Non riuscivo a camminare' Romina Power è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffani… - zazoomblog : Verissimo Romina Carrisi parla della scomparsa della sorella Ylenia - #Verissimo #Romina #Carrisi #parla… - Methamorphose30 : RT @Mifi60: Inizialmente non simpatizzavo con romina e le sue figlie, ma negli ultimi anni ho capito che hanno vissuto un dolore grandissim… -