Ultime Notizie – Ucraina, Russia contro Kiev: "Bugie su Izyum" (Di lunedì 19 settembre 2022) La Russia respinge le accuse dell'Ucraina sui crimini di guerra commessi dalle forze russe nella regione di Kharkiv, nell'est del Paese. "E' una bugia", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo l'agenzia Interfax. Mosca difenderà la "verità", ha aggiunto. Parole pronunciate dopo le denunce arrivate da Izyum. Per Peskov, Kiev e gli alleati degli ucraini lanciano le stesse accuse infondate dello scorso marzo, all'epoca delle atrocità a Bucha. "E' lo stesso scenario di Bucha", ha detto. Peskov: "Colloqui Putin con leader Paesi ostili? Costruttivi e basati su rispetto" I colloqui di Vladimir Putin con i leader di altri Paesi, compresi quelli dell'Ue, sono costruttivi e all'insegna del rispetto reciproco. E' quanto ha assicurato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti: "Nonostante ...

