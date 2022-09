Udinese, Marino: «Inter non in forma, ma non sminuisco i nostri meriti» (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole del ds dell’Udinese, Marino dopo la vittoria contro l’Inter: «Dire che l’ho vista bene farei una ruffianata» Pierpaolo Marino, ds dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport in seguito alla vittoria contro l’Inter. Di seguito le sue parole. «Dire che l’ho vista bene farei una ruffianata che non serve, però non voglio neanche sminuire i nostri meriti e quindi vado ad alleviare i demeriti dell’Inter. Anche la Roma aveva perso 4-0 tre settimane fa in maniera più netta dell’Inter. Non voglio parlare di obiettivi a lunga gittata, però ci sono anche dei meriti dell’Udinese nell’annientare queste grandi squadre». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole del ds dell’dopo la vittoria contro l’: «Dire che l’ho vista bene farei una ruffianata» Pierpaolo, ds dell’, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport in seguito alla vittoria contro l’. Di seguito le sue parole. «Dire che l’ho vista bene farei una ruffianata che non serve, però non voglio neanche sminuire ie quindi vado ad alleviare i dedell’. Anche la Roma aveva perso 4-0 tre settimane fa in maniera più netta dell’. Non voglio parlare di obiettivi a lunga gittata, però ci sono anche deidell’nell’annientare queste grandi squadre». L'articolo proviene da Calcio ...

