Troppo caldo, ghiacciai in ritirata. Il Presena scomparirà entro il 2050 (Di lunedì 19 settembre 2022) Ambiente. E il Mandrone arretra di 128 metri: è il dato delle misurazioni di luglio della commissione glaciologica sull’Adamello. È l’effetto delle temperature elevate e delle scarse precipitazioni registrate nei mesi scorsi.. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 19 settembre 2022) Ambiente. E il Mandrone arretra di 128 metri: è il dato delle misurazioni di luglio della commissione glaciologica sull’Adamello. È l’effetto delle temperature elevate e delle scarse precipitazioni registrate nei mesi scorsi..

AlexBazzaro : Il vicino guardone che segnala ai Vigili se tenete troppo caldo in casa vostra. Perché la nuova normalità sono gli… - TgrRaiTrentino : Con l'abbassamento delle temperature da martedì riaprono le piste sul ghiacciaio dello #Stelvio, che erano state ch… - DavanzoEmilia : @mariacr28250504 Buon pomeriggio Maria Cristina, qua sole splendido ma aria fresca, ma è meglio così il caldo di pr… - infoitinterno : Troppo caldo, ghiacciai in ritirata. Il Presena scomparirà entro il 2050 - DarioSegreto_ : @MeryBri Poco per aver caldo, troppo per aver freddo -