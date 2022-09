Teatro Lo Spazio, stagione 22/23: in cartellone Benedicta Boccoli, Attilio Fontana, Massimiliano Vado e molti altri (Di lunedì 19 settembre 2022) Teatro Lo Spazio, parte la stagione 2022/2023 intitolata Spazio allo Spazio: L’Off che aspettavi: in cartellone Benedicta Boccoli, Attilio Fontana, Massimiliano Vado e molti altri Il Teatro Lo Spazio, nel cuore del quartiere San Giovanni, rialza il sipario il 5 ottobre con una nuova esclusiva stagione intitolata Spazio allo Spazio: L’Off che aspettavi. Una programmazione ancora più ricca, contemporanea, innovativa, attenta alle esigenze del pubblico e alle evoluzioni della scena, alla drammaturgia contemporanea, all’off appunto e non solo, per esaltare maggiormente ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 19 settembre 2022)Lo, parte la2022/2023 intitolataallo: L’Off che aspettavi: inIlLo, nel cuore del quartiere San Giovanni, rialza il sipario il 5 ottobre con una nuova esclusivaintitolataallo: L’Off che aspettavi. Una programmazione ancora più ricca, contemporanea, innovativa, attenta alle esigenze del pubblico e alle evoluzioni della scena, alla drammaturgia contemporanea, all’off appunto e non solo, per esaltare maggiormente ...

Noname63840335 : RT @Joey91186030: @ItaliaViva @matteorenzi E lo dici nel giardinetto laterale del bar del teatro Massimo, quasi in incognito a degli invita… - francescapaolam : RT @Joey91186030: @ItaliaViva @matteorenzi E lo dici nel giardinetto laterale del bar del teatro Massimo, quasi in incognito a degli invita… - furio_honsell : Mercoledì alle 18 sarò a #Gorizia in via Garibaldi, nello spazio antistante il Caffè Teatro per un incontro elettor… - MiglioMarino : RT @Joey91186030: @ItaliaViva @matteorenzi E lo dici nel giardinetto laterale del bar del teatro Massimo, quasi in incognito a degli invita… - Joey91186030 : @ItaliaViva @matteorenzi E lo dici nel giardinetto laterale del bar del teatro Massimo, quasi in incognito a degli… -