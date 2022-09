Spalletti le scelte giuste al momento giusto: Milan-Napoli è anche la sua vittoria (Di lunedì 19 settembre 2022) Luciano Spalletti viene esaltato dalla stampa dopo la vittoria con il Milan, voti in pagella alti per il suo Napoli primo in classifica. Gli azzurri sono riusciti a battere i rossoneri grazie ad una vittoria fatta di orgoglio e tenacia, ma anche grazie alle mosse di Luciano Spalletti. L’allenatore era in tribuna per squalifica, mentre sulla panchina c’era il vice Domenichini a dirigere la squadra ed ascoltare anche i consigli che arrivavano dall’alto dal signor Luciano. Milan-Napoli: le pagelle di Spalletti A fine partita quello del Napoli è un trionfo, perché il Milan, come dice Pioli, ha giocato bene e quindi ancora di più la vittoria in trasferta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Lucianoviene esaltato dalla stampa dopo lacon il, voti in pagella alti per il suoprimo in classifica. Gli azzurri sono riusciti a battere i rossoneri grazie ad unafatta di orgoglio e tenacia, magrazie alle mosse di Luciano. L’allenatore era in tribuna per squalifica, mentre sulla panchina c’era il vice Domenichini a dirigere la squadra ed ascoltarei consigli che arrivavano dall’alto dal signor Luciano.: le pagelle diA fine partita quello delè un trionfo, perché il, come dice Pioli, ha giocato bene e quindi ancora di più lain trasferta ...

