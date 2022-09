Sinistra ossessionata | “Sul casco da ciclista c’è una fiamma | è fa****mo” Ma erano due fulmini

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set — Era difficile sbagliarsi osservando il disegno di duecapovolti, posizionati suldelFilippo Ganna in modo da richiamare una certa aerodinamicità, con i colori della bandiera italiana; eppure per la gendarmeria fasciofobica, che vede feticci del Ventennio anche nelle nuvole in cielo e nei fondi di caffè, quel disegno richiamava chiaramente una. Unatricolore, quell’immagine satanica che settimane fa il centroaveva intimato alla Meloni di togliere dal simbolo di Fratelli d’Italia perché «troppo legata all’eredità fascista». Togliete ladal: ma sono dueLa polemica è scattata in occasione dei Mondiali di ciclismo di Wollongong, Australia, dove il nostro ...

Nicola Porro

