Scuole con seggio elettorale: come utilizzare docenti ed ATA, chiusura totale o parziale, permessi, retribuzioni. Tutte le info utili (Di lunedì 19 settembre 2022) Una scheda sull’utilizzazione del personale docente e Ata in caso di chiusura totale della scuola, o solo di uno o più plessi, o di sospensione delle lezioni per chiusura parziale.I permessi ordinari o straordinari per esercitare il diritto di voto, le agevolazioni sulle spese di viaggio, riposi compensativi per il personale impegnati nei seggi, permessi per lo svolgimento della campagna elettorale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Una scheda sull’zzazione del personale docente e Ata in caso didella scuola, o solo di uno o più plessi, o di sospensione delle lezioni per.Iordinari o straordinari per esercitare il diritto di voto, le agevolazioni sulle spese di viaggio, riposi compensativi per il personale impegnati nei seggi,per lo svolgimento della campagnaL'articolo .

