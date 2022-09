San Gennaro, si attende il miracolo: il sangue si scioglierà? - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi, 19 settembre, è la ricorrenza del Patrono di Napoli: una delle tre date in cui si prega prega per il prodigio della liquefazione del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi, 19 settembre, è la ricorrenza del Patrono di Napoli: una delle tre date in cui si prega prega per il prodigio della liquefazione del ...

annatrieste : Mi confermate che domani Mario Rui sarà portato in processione al Duomo in braccio a San Gennaro? - fanpage : ?? Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 9 e 26 minuti: ripetuto il miracolo - raffaelemanci14 : RT @Azzurraluna410: Ore 9:25 Il sangue di San Gennaro si è sciolto Il vero miracolo è compiuto Viva San Gennaro Viva Napoli Grazie faccia g… - archimedix73 : Ahhh beh allora siamo tranquilli come al solito l'italia avrà il suo colpo di culo all'ultimo momento!! ***** San G… - lacittanews : Napoli celebra San Gennaro, la città attende il prodigio del patrono, nel Duomo duemila fedeli per la messa. Il san… -