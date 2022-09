Reazione a Catena, le campionesse la scampano per poco ma il finale non è 'carico' (Di lunedì 19 settembre 2022) Riparte la settimana con gli immancabili giochi di Reazione a Catena. Nella puntata di lunedì 19 settembre, a sfidare le temibili Tre e un Quarto sono stati gli ‘Amichini', tre ragazzi intervenuti direttamente da Fermo: Mattia, Michael e Riccardo. Durante il gioco delle definizioni, Marco Liorni ha colto l'occasione per fare un saluto generale a tutti i bagnini, la cui stagione lavorativa sta per finire insieme all'estate. Intanto le varie manche hanno reso vivido il game show che a partire dall'ultimo giorno di ottobre non andrà più in onda. Saranno riuscite Carolina, Letizia ed Elisa a riconfermarsi campionesse oppure sono state eliminate? Anticipiamo che l'hanno scampata per un pelo... Reazione a Catena puntata 19 settembre 2022, le Tre e un Quarto la scampano per un pelo Le ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 settembre 2022) Riparte la settimana con gli immancabili giochi di. Nella puntata di lunedì 19 settembre, a sfidare le temibili Tre e un Quarto sono stati gli ‘Amichini', tre ragazzi intervenuti direttamente da Fermo: Mattia, Michael e Riccardo. Durante il gioco delle definizioni, Marco Liorni ha colto l'occasione per fare un saluto generale a tutti i bagnini, la cui stagione lavorativa sta per finire insieme all'estate. Intanto le varie manche hanno reso vivido il game show che a partire dall'ultimo giorno di ottobre non andrà più in onda. Saranno riuscite Carolina, Letizia ed Elisa a riconfermarsioppure sono state eliminate? Anticipiamo che l'hanno scampata per un pelo...puntata 19 settembre 2022, le Tre e un Quarto laper un pelo Le ...

