Ponte Morandi - Autostrade per lItalia esclusa dalla responsabilità civile (Di lunedì 19 settembre 2022) Nuovi sviluppi nel processo per il disastro del Ponte Morandi: la concessionaria Autostrade per l'Italia e la Spea, la controllata incaricata dei controlli e delle manutenzioni delle infrastrutture stradali, sono state escluse dalla citazione per responsabilità civile. Lo ha deciso il collegio giudicante, presieduto dal giudice Paolo Lepri, accogliendo la richiesta di esclusione presentata dai legali delle due società. Ragioni tecniche. Autostrade per l'Italia e Spea avevano chiesto di non essere chiamate a rispondere, in sede civile, dei danni comminati nel corso di una delle udienze del processo aperto in seguito al disastro che quattro anni fa ha causato 43 morti. La richiesta ha motivazioni tecnico-processuali: secondo i legali, l'esclusione si è ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 settembre 2022) Nuovi sviluppi nel processo per il disastro del: la concessionariaper l'Italia e la Spea, la controllata incaricata dei controlli e delle manutenzioni delle infrastrutture stradali, sono state esclusecitazione per. Lo ha deciso il collegio giudicante, presieduto dal giudice Paolo Lepri, accogliendo la richiesta di esclusione presentata dai legali delle due società. Ragioni tecniche.per l'Italia e Spea avevano chiesto di non essere chiamate a rispondere, in sede, dei danni comminati nel corso di una delle udienze del processo aperto in seguito al disastro che quattro anni fa ha causato 43 morti. La richiesta ha motivazioni tecnico-processuali: secondo i legali, l'esclusione si è ...

