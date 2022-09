Pogba accorcia i tempi di recupero? Le sue condizioni oggi

(Di lunedì 19 settembre 2022), infortunatosi nella preparazione estiva, sembra stia velocizzando idi; cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Juventus si è resa protagonista di acquisti decisamente importanti. Uno dei due fiori all’occhiello, arrivato a parametro zero, è stato senza dubbio. Il centrocampo dei bianconeri, nella scorsa stagione, ha avuto diversi problemi e il francese è stato preso per le sue qualità fisiche, tecniche e la capacità di portare un numero importante di gol e assist. Il classe 1993 si è infortunato nel corso della preparazione ma ora sembra voler accelerare idi. AnsafotoDurante la tournée negli USA, la Juventus ha dovuto fare i conti con l’infortunio di; un problema più serio ...

Sport Fanpage

... colpo di testa di Bremer e 1 - 2 per la Juve, chele distanze! 1' Si riparte. Primo ... Poi abbiamo fuori ancora Di Maria, che contiamo di avere per mercoledì, oltre a, Chiesa - che sta ...Allegri deve fare i conti con le assenze degli infortunati Szczesny,, Di Maria, Chiesa e Kaio ... A inizio ripresa Allegri sostituisce Miretti con McKennie, chele distanze con un colpo ... Disastro Pogba, ha sbagliato tutto: La lesione al menisco si è aggravata Juve in cerca di uno stregone La Juventus cade al Parco dei Principi al debutto in Champions League. Bianconeri annichiliti da Mbappé e soci che nel primo tempo giocano alla PlayStation e affondano la ...