Pioli: “Dest non ha colpe, anche Calabria ha faticato su Kvaratskhelia” (Di lunedì 19 settembre 2022) Dazn – . Stefano Pioli, nel post-partita ha difeso i suoi ragazzi in merito al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 settembre 2022) Dazn – . Stefano, nel post-partita ha difeso i suoi ragazzi in merito al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AntoVitiello : ???#Dest in conferenza: 'Il #Milan è una grande opportunità. Club storico. Posso giocare a destra e sinistra, la mia… - SamueleEsse : Comunque ieri Dest così male ovviamente perché è stato buttato nella mischia a marcare un esterno fortissimo e ha c… - Amesis1 : @MilanNewsit Ms che ci azzecca Dest in questo Milan? Voluto da Maldini, prendendo un abbaglio, e ancore peggio ha f… - DICIANNOVESIMO : RT @LucaC_01: A freddo, dopo ieri sera, in cui dovevamo stravincere, chiedo solo una cosa a Pioli: Saele titolare a destra tutto l’anno, s… - Vitalia98513546 : @Gazzetta_it Sconcerti sul Corriere della Sera:'Ormai un’ammonizione significa una sostituzione auto-imposta.Una pa… -