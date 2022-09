Ora anche le case costano di più: +5,2% nel 2022 (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – case in ascesa. Di prezzi, soprattutto, secondo gli ultimi rilievi Istat riportati dall’Ansa. case, i prezzi nel 2022 Il caro vecchio mattone non esiste più. Martoriato dalle tasse, adesso riceve l’ultima stangata, in una fase di crisi economica in cui, semmai, ci sarebbe da augurarsi che sia più accessibile a tutti. Questo sebbene, come vedremo, la notizia non sia da interpretare solo negativamente. Le case costano di più, e l’aumento non è irrilevante, secondo quanto rilevato con l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie nel secondo trimestre 2022. case comprate per fini abitativi o per investimento, ma che secondo le stime aumentano del 2,3% rispetto al trimestre precedente, e del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set –in ascesa. Di prezzi, soprattutto, secondo gli ultimi rilievi Istat riportati dall’Ansa., i prezzi nelIl caro vecchio mattone non esiste più. Martoriato dalle tasse, adesso riceve l’ultima stangata, in una fase di crisi economica in cui, semmai, ci sarebbe da augurarsi che sia più accessibile a tutti. Questo sebbene, come vedremo, la notizia non sia da interpretare solo negativamente. Ledi più, e l’aumento non è irrilevante, secondo quanto rilevato con l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie nel secondo trimestrecomprate per fini abitativi o per investimento, ma che secondo le stime aumentano del 2,3% rispetto al trimestre precedente, e del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno ...

