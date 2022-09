Oggi a Londra i funerali della Regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) È stata chiusa al pubblico, questa mattina, la camera ardente dedicata alla Regina Elisabetta II. Alle 11 (12 ora italiana) nell’abbazia di Westminster saranno celebrati i funerali solenni (QUI LA DIRETTA) a lei dedicati, ai quali parteciperanno oltre 500 tra capi di stato e rappresentanti dei governi di tutto il mondo. L’Italia presente con il presidente Sergio Mattarella e la figlia Laura. Alle 12 nell’abbazia di Westminster saranno celebrati i funerali solenni della Regina Elisabetta II Sono state almeno 400.000 le persone che da mercoledì scorso hanno voluto rendere omaggio al feretro della Regina Elisabetta II. Qualcuno ha dovuto attendere anche 26 ore in fila prima di entrare a Westminster Hall per l’ultimo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) È stata chiusa al pubblico, questa mattina, la camera ardente dedicata allaII. Alle 11 (12 ora italiana) nell’abbazia di Westminster saranno celebrati isolenni (QUI LA DIRETTA) a lei dedicati, ai quali parteciperanno oltre 500 tra capi di stato e rappresentanti dei governi di tutto il mondo. L’Italia presente con il presidente Sergio Mattarella e la figlia Laura. Alle 12 nell’abbazia di Westminster saranno celebrati isolenniII Sono state almeno 400.000 le persone che da mercoledì scorso hanno voluto rendere omaggio al feretroII. Qualcuno ha dovuto attendere anche 26 ore in fila prima di entrare a Westminster Hall per l’ultimo ...

RadioVoceVicina : Londra, Elisabetta, oggi, i funerali della Regina: Londra blindata - Marilenapas : RT @SkyTG24: Un arcobaleno sul cielo di Londra nell’ultimo giorno in cui i sudditi hanno potuto far visita al feretro della regina. Oggi al… - fcolarieti : Oggi a Londra i funerali della Regina Elisabetta. Nell'abbazia di Westminster oltre 500 tra capi di stato e rappres… - JoseManuelAlmo1 : RT @SkyTG24: Un arcobaleno sul cielo di Londra nell’ultimo giorno in cui i sudditi hanno potuto far visita al feretro della regina. Oggi al… - crazy_cisco : L'ultimo saluto a Queen Elisabeth II: oggi a Londra al centro del mondo. E tutte le tv collegate per l'evento: in I… -