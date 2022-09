Napoli. Malore killer in carcere, detenuto muore a 56 anni (Di lunedì 19 settembre 2022) Un infarto fulminante lo avrebbe stroncato sul colpo. È successo ieri mattina nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove un detenuto di 56 anni è deceduto a causa di un Malore. Tragedia nel carcere di Poggioreale, muore 56enne Presunti mancati soccorsi, potrebbe essere stata questa la causa della morte del detenuto. La vittima, infatti, avrebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Un infarto fulminante lo avrebbe stroncato sul colpo. È successo ieri mattina neldi Poggioreale, a, dove undi 56è deceduto a causa di un. Tragedia neldi Poggioreale,56enne Presunti mancati soccorsi, potrebbe essere stata questa la causa della morte del. La vittima, infatti, avrebbe L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

