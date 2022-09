Napoli, Di Maio: “Rispetto per la città e per tutto il sud” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiede Rispetto per Napoli e per tutte le città del sud Italia. In seguito al match di San Siro del Napoli contro il Milan, infatti, il giornalista di CalcioNapoli24 ha ricevuto alcuni insulti razzisti da alcuni presenti all’esterno dell’impianto milanese. Per questa ragione Di Maio ha invocato Rispetto, con il seguente messaggio sui social: “Rispetto per Napoli, Rispetto per tutto il Sud! Solidarietà a Marco Lombardi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, chiedepere per tutte ledel sud Italia. In seguito al match di San Siro delcontro il Milan, infatti, il giornalista di Calcio24 ha ricevuto alcuni insulti razzisti da alcuni presenti all’esterno dell’impianto milanese. Per questa ragione Diha invocato, con il seguente messaggio sui social: “perperil Sud! Solidarietà a Marco Lombardi”. SportFace.

