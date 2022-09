Mondiali, altro oro norvegese: crono Under 23 a Waerenskjold (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo titolo per la Norvegia ai Mondiali di ciclismo di Wollongong, Australia, dopo quello a sorpresa di Tobias Foss nella crono elite di domenica. Lunedì, seconda giornata, è stato il turno della ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo titolo per la Norvegia aidi ciclismo di Wollongong, Australia, dopo quello a sorpresa di Tobias Foss nellaelite di domenica. Lunedì, seconda giornata, è stato il turno della ...

Agenzia_Ansa : Altro oro per l'Italia della ginnastica ai mondiali di ritmica in corso a Sofia. A salire sul gradino più alto del… - rtl1025 : ?? Altro oro per l'#Italia della ginnastica ai mondiali di ritmica in corso a #Sofia. A salire sul gradino più alto… - Eurosport_IT : Un altro titolo mondialeeeeee! Le Farfalle tornano d'oro ?????? #RHYWorlds2022 | #Farfalle | @Federginnastica - Gazzetta_it : Mondiali, altro oro norvegese: crono Under 23 a Waerenskjold - vito_piazzolla : @profondo_nero @vito_de_masi @CollotMarta difficoltà. Un apprroccio liberista già sperimentato in USA nelle guerre… -