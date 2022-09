Milan-Napoli, Mario Rui in versione «nessuno si azzardi a toccare Kvara o scateno l’inferno» (VIDEO) (Di lunedì 19 settembre 2022) Mario Rui ha giocato una partita straordinaria, contro il Milan. Non solo per il cross perfetto che ha servito a Simeone per il secondo gol del Napoli, quello decisivo per la vittoria. Nelle nostre pagelle “il professore” ha preso un 7,5 e un 100, a premiare il cuore e la forza che ha messo in campo. Ma è dai particolari che si vede un condottiero, un leader, un compagno di squadra. Al 54’ Kvaratskhelia è stato chiuso da Dest, messo in campo da Pioli al posto di Calabria, che col suo piede tocca quello del georgiano. In un primo momento l’arbitro Mariani aveva concesso il corner, ma Irrati lo richiama al Var per rivedere l’azione, che sarà poi giudicata rigore. Il momento più bello, però, è quando Kvara cade a terra dopo l’impatto con il piede di Dest. Gli si avvicinano minacciosi Krunic e Tonali, per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022)Rui ha giocato una partita straordinaria, contro il. Non solo per il cross perfetto che ha servito a Simeone per il secondo gol del, quello decisivo per la vittoria. Nelle nostre pagelle “il professore” ha preso un 7,5 e un 100, a premiare il cuore e la forza che ha messo in campo. Ma è dai particolari che si vede un condottiero, un leader, un compagno di squadra. Al 54’tskhelia è stato chiuso da Dest, messo in campo da Pioli al posto di Calabria, che col suo piede tocca quello del georgiano. In un primo momento l’arbitro Mariani aveva concesso il corner, ma Irrati lo richiama al Var per rivedere l’azione, che sarà poi giudicata rigore. Il momento più bello, però, è quandocade a terra dopo l’impatto con il piede di Dest. Gli si avvicinano minacciosi Krunic e Tonali, per ...

