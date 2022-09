Meloni: “Io primo premier donna? Le femministe a sinistra non lo tollerano” (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Giorgia Meloni potrebbe essere il primo premier donna della storia italiana. Fatto di colore e statistico, avulso da qualsiasi discorso di sinistra che ha sempre messo le caratteristiche sessuali e razziali in primo piano, ben prima dei contenuti. Ma che – è impossibile non notarlo – farebbe impazzire gli ambienti del Nazareno, da sempre traboccanti del solito femminismo da operetta. Meloni: “Io primo premier donna? Alle femministe non andrebbe giù” La Meloni parla del suo possibile ruolo di premier in un’intervista al Giornale. Siamo quasi al termine di una campagna elettorale che definire “al veleno” sarebbe pure riduttivo, considerando che, contro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Giorgiapotrebbe essere ildella storia italiana. Fatto di colore e statistico, avulso da qualsiasi discorso diche ha sempre messo le caratteristiche sessuali e razziali inpiano, ben prima dei contenuti. Ma che – è impossibile non notarlo – farebbe impazzire gli ambienti del Nazareno, da sempre traboccanti del solito femminismo da operetta.: “Io? Allenon andrebbe giù” Laparla del suo possibile ruolo diin un’intervista al Giornale. Siamo quasi al termine di una campagna elettorale che definire “al veleno” sarebbe pure riduttivo, considerando che, contro il ...

IlPrimatoN : La reazione in effetti sarebbe molto divertente - LuisaAntonini : RT @ElisabettaGall7: “È chiaro che dopo tre anni che vai a letto con una donna non ne puoi più, vuoi cambiarla” dice Vittorio Feltri, candi… - mauriziosia : Per Giorgia #Meloni Mario Monti e Mario Draghi sono equivalenti ma votò la fiducia solo al primo perché quando sape… - Maryyyy57847167 : RT @PolScorr: #Letta: proporremo TASSE ZERO sul primo contratto di lavoro per i giovani Se non erro, #Meloni non ha mai pronunciato la par… - arbalbinot : RT @ElisabettaGall7: “È chiaro che dopo tre anni che vai a letto con una donna non ne puoi più, vuoi cambiarla” dice Vittorio Feltri, candi… -