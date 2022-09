L'ultimo saluto alla Regina Elisabetta. A Londra 500 capi di Stato (Di lunedì 19 settembre 2022) Alle ore 11 italiane, le 10 in Inghilterra, il mondo intero si fermerà per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II. Un evento così, come quello dedicato alla sovrana dei due secoli non si registrava dalla morte di Winston Churchill, avvenuta 60 anni fa. Dopo una settimana di cordoglio collettivo e quattro giorni di camera ardente Elisabetta II inizia il suo ultimo viaggio. Una moltitudine di teste coronate, capi di Stato e politici - si legge sul Giornale - sono arrivati a Londra da tutto il mondo. Tra di loro, in rappresentanza dell’Italia anche il nostro presidente Mattarella. Questo funerale dunque, si trasforma in un periodo particolarmente delicato per il mondo, in un vertice politico e internazionale di grande ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 settembre 2022) Alle ore 11 italiane, le 10 in Inghilterra, il mondo intero si fermerà per rendere omaggioII. Un evento così, come quello dedicatosovrana dei due secoli non si registrava dmorte di Winston Churchill, avvenuta 60 anni fa. Dopo una settimana di cordoglio collettivo e quattro giorni di camera ardenteII inizia il suoviaggio. Una moltitudine di teste coronate,die politici - si legge sul Giornale - sono arrivati ada tutto il mondo. Tra di loro, in rappresentanza dell’Italia anche il nostro presidente Mattarella. Questo funerale dunque, si trasforma in un periodo particolarmente delicato per il mondo, in un vertice politico e internazionale di grande ...

