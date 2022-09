Londra si ferma per dire addio alla regina Elisabetta II (Di lunedì 19 settembre 2022) La città si è fermata per l'ultimo saluto ad Elisabetta II, la regina che per 70 anni è stata l'anima della Gran Bretagna. Londra sembra sospesa, una folla oceanica si è radunata per assistereal ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 settembre 2022) La città si èta per l'ultimo saluto adII, lache per 70 anni è stata l'anima della Gran Bretagna.sembra sospesa, una folla oceanica si è radunata per assistereal ...

ashtroman_ : Città ferma. Londra è composta da un 25% di mix indo-arabo, siamo sicuri je frega qualcosa? - AndreaPisu8 : Londra e' ferma ??. A me piaceva la Regina.?????? - giammanardini : A #Londra oggi l’ultimo saluto alla Regina #ElisabettaII: sarà l’evento più seguito nella Storia con circa, secondo… - FilippettiNews : Da 1o giorni, Inghilterra è sospesa in un limbo per la morte della #Regina. Ma l'economia non sta ferma e sul paese… - zazoomblog : Lultimo saluto alla Regina Elisabetta il mondo si ferma Da Biden a Mattarella 500 capi di Stato sono a Londra -… -