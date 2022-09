Libano al collasso | chiudono le banche per «ragioni di sicurezza» Blocchi stradali e proteste in tutto il Paese – Video

(Di lunedì 19 settembre 2022) Nelin default finanziario e travolto da una crisi politica e sociale senza precedenti,– da oggi e per i prossimi due giorni – le filiali dellesuil territorio nazionale. L’Associazione dellelibanesi ha confermato la chiusura «persupplementari di» dopo l’aumento, nei giorni scorsi, degli assalti agli istituti di credito nel. In una settimana, infatti, si sono verificati sette diversi irruzioni di cittadini contro filiali bancarie a Beirut per reclamare la restituzione dei soldi depositati. L’ultima, mercoledì scorso. Una cittadina libanese, Sali Hafiz, si è introdotta in una filiale della Blom Bank di Beirut con una pistola giocattolo e una tanica di benzina, minacciando di darsi fuoco se ...

