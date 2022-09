“La tosse può causare un distacco della placenta?” (Di lunedì 19 settembre 2022) Buongiorno dottore, mi trovo alla nona settimana di gravidanza. Ho fatto un’ecografia 6 giorni fa, dove mi è stato visto un piccolo distacco della placenta perciò ora sto a riposo. Il distacco potrebbe essere causato dalla tosse che ho da una settimana (solo di notte)? La tosse può far male al piccolo? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 19 settembre 2022) Buongiorno dottore, mi trovo alla nona settimana di gravidanza. Ho fatto un’ecografia 6 giorni fa, dove mi è stato visto un piccoloperciò ora sto a riposo. Ilpotrebbe essere causato dallache ho da una settimana (solo di notte)? Lapuò far male al piccolo? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

SaluteLab : ?? Sciroppo per la tosse, se ha questa molecola può essere pericoloso ?? - ColiStefano1 : @MichelaMeloni1 A certe persone non gli si può che augurare Colpi di tosse e diarrea...a vita ?????? - flottero : @Cartabellotta Professore una persona che ha avuto un raffreddore con tosse durato 2 settimane, ma con tampone nega… - RobertoGranai : @giorgio_grandi @guagnano_paolo @ToniaAntonella @lori_gianna @Cristin97215062 @Aquilottoblu @betyzapi @RBarbasso… - itspaninikai : Il mio gatto oggi è uscito in giardino sotto la pioggia e adesso ha la tosse e il naso chiuso, che irresponsabile.… -

Oroscopo Paolo Fox di lunedì 19 settembre: inizio settimana al top, ecco per chi Gemelli (21 maggio - 21 giugno) " Avrai un certo sovraccarico di lavoro che può portare ad ... Salute : non preoccuparti per la tua salute, la tosse andrà via. Vergine (23 agosto - 22 settembre) " ... Covid, arriva l'app che rileva l'infezione dalla voce: ecco come funziona L' intelligenza artificiale (AI) può essere utilizzata per rilevare l'infezione da Covid - 19 nella voce attraverso un'app . Lo ...a punto un anno fa un sistema che si basa sempre su colpi di tosse e ... Nostrofiglio Gemelli (21 maggio - 21 giugno) " Avrai un certo sovraccarico di lavoro cheportare ad ... Salute : non preoccuparti per la tua salute, laandrà via. Vergine (23 agosto - 22 settembre) " ...L' intelligenza artificiale (AI)essere utilizzata per rilevare l'infezione da Covid - 19 nella voce attraverso un'app . Lo ...a punto un anno fa un sistema che si basa sempre su colpi die ... Tosse nei bambini che non passa