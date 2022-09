Juventus, Gazzetta: “Bianconeri allo sbando a Monza” (Di lunedì 19 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Juventus è davvero sotto pressione visto davvero la grande difficoltà di risultati. “Juve per sottrazione Eppure c’era una squadra che doveva essere una furia, appena presa a schiaffi dal Benfica nella sfida chiave dell’Europa che potrebbe aver chiuso il futuro in anticipo. E ce n’era un’altra sull’orlo della disperazione, con lo spettro di essere destinata alla B. Forse la retorica del “niente da perdere” in questi casi dà una mano, ma la verità è che la Juve non esiste: i pietosi tentativi di giustificare l’ingiustificabile — tipo “non abbiamo preso gol con la Samp” — rivelano il loro niente. Il Monza è ordinato, compatto e sa cosa fare sempre. Ma la Juve lo esalta. Il sorprendente deb Palladino applica subito concetti basici ma ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 19 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraè davvero sotto pressione visto davvero la grande difficoltà di risultati. “Juve per sottrazione Eppure c’era una squadra che doveva essere una furia, appena presa a schiaffi dal Benfica nella sfida chiave dell’Europa che potrebbe aver chiuso il futuro in anticipo. E ce n’era un’altra sull’orlo della disperazione, con lo spettro di essere destinata alla B. Forse la retorica del “niente da perdere” in questi casi dà una mano, ma la verità è che la Juve non esiste: i pietosi tentativi di giustificare l’ingiustificabile — tipo “non abbiamo preso gol con la Samp” — rivelano il loro niente. Ilè ordinato, compatto e sa cosa fare sempre. Ma la Juve lo esalta. Il sorprendente deb Palladino applica subito concetti basici ma ...

