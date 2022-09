Juve, Cassano: «Non sparo sulla croce rossa: Allegri deve andarsene» (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole di Cassano sulla Juve: «Ormai è facile sparare sulla croce rossa. L’allenatore deve prendere e andare via» Antonio Cassano sul suo profilo Instagram ha parlato della Juve e di Allegri. Di seguito le sue parole. «Ormai è facile sparare sulla croce rossa. L’allenatore, l’allenatore, l’allenatore. L’allenatore deve prendere e andare via. Devi cambiare l’allenatore, perché Di Maria non può fare quel gesto, perché anche lui è nervoso poverino. Vlahovic calcia sette volte dalla linea di fondo perché non hanno un’idea di niente, di niente. Nel primo tempo, prima dell’espulsione di Di Maria, stavano facendo grande fatica. Poi c’è l’alibi, è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole di: «Ormai è facile sparare. L’allenatoreprendere e andare via» Antoniosul suo profilo Instagram ha parlato dellae di. Di seguito le sue parole. «Ormai è facile sparare. L’allenatore, l’allenatore, l’allenatore. L’allenatoreprendere e andare via. Devi cambiare l’allenatore, perché Di Maria non può fare quel gesto, perché anche lui è nervoso poverino. Vlahovic calcia sette volte dalla linea di fondo perché non hanno un’idea di niente, di niente. Nel primo tempo, prima dell’espulsione di Di Maria, stavano facendo grande fatica. Poi c’è l’alibi, è ...

