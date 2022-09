Inter, Cassano: «Inzaghi e i calciatori sono in totale confusione» (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole di Cassano sull’attuale momento di difficoltà dell’Inter: «Vai in vantaggio 1-0 poi si sono buttati dentro tre gol da soli» Antonio Cassano, tramite il proprio profilo Instagram ha parlato di quella che è la situazione attuale dell’Inter, in crisi dopo la sconfitta con l’Udinese. «Tanta confusione sia da parte di Simone Inzaghi che dei giocatori, vai in vantaggio 1-0 poi si sono buttati dentro tre gol da soli. C’è tutto il tempo per poter risalire». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole disull’attuale momento di difficoltà dell’: «Vai in vantaggio 1-0 poi sibuttati dentro tre gol da soli» Antonio, tramite il proprio profilo Instagram ha parlato di quella che è la situazione attuale dell’, in crisi dopo la sconfitta con l’Udinese. «Tantasia da parte di Simoneche dei giocatori, vai in vantaggio 1-0 poi sibuttati dentro tre gol da soli. C’è tutto il tempo per poter risalire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

