Immissioni in ruolo da GPS sostegno prima fascia, la formula piace. Si potrà ripetere nel 2023, includendo anche il posto comune? (Di lunedì 19 settembre 2022) Immissioni in ruolo docenti: l'anno scolastico 2022/23 è caratterizzato da una moltitudine di graduatorie e procedure di assunzione. Esse però non hanno garantito la copertura totale del contingente autorizzato dal MEF, lasciando scoperta quasi la metà dei posti. La situazione attuale e le prospettive. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022)indocenti: l'anno scolastico 2022/23 è caratterizzato da una moltitudine di graduatorie e procedure di assunzione. Esse però non hanno garantito la copertura totale del contingente autorizzato dal MEF, lasciando scoperta quasi la metà dei posti. La situazione attuale e le prospettive. L'articolo .

