House of the Dragon: nozze insanguinate, nozze fortunate nel quinto episodio (Di lunedì 19 settembre 2022) Il quinto episodio di House of the Dragon ci porta a parlare dei matrimoni nella tradizione del Trono di Spade: l'amore spesso non vince, ma vincono gli interessi politici e soprattutto la brutalità. Se si nominano i matrimoni nel vasto, complesso e stratificato mondo creato da George R.R. Martin, prima trasposto nel Trono di Spade e ora in House of the Dragon, non si può non pensare subito alle nozze Rosse, diventate una vera e propria istituzione prima di scrittura, poi visiva, poi meme, gif e quant'altro. Una pagina di storia della tv. La brutalità che ha sempre contraddistinto la società patriarcale di Westeros ha raggiunto l'apice proprio nella puntata dedicata al matrimonio più insanguinato della storia (il nono episodio, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) Ildiof theci porta a parlare dei matrimoni nella tradizione del Trono di Spade: l'amore spesso non vince, ma vincono gli interessi politici e soprattutto la brutalità. Se si nominano i matrimoni nel vasto, complesso e stratificato mondo creato da George R.R. Martin, prima trasposto nel Trono di Spade e ora inof the, non si può non pensare subito alleRosse, diventate una vera e propria istituzione prima di scrittura, poi visiva, poi meme, gif e quant'altro. Una pagina di storia della tv. La brutalità che ha sempre contraddistinto la società patriarcale di Westeros ha raggiunto l'apice proprio nella puntata dedicata al matrimonio più insanguinato della storia (il nono, ...

Silenziosa_ : È la prima volta che rimando la visione di House Of The Dragon perché c'è il Gf. Non so se è un bene o un male ???? - anxietygirl88 : sto sprecando il mio tempo guardando S01 | E04 di House of the Dragon #houseofthedragon 9.62… - awanabaio : @blu_mirtillo un addendum su Sauron, pardon Aragorn dei poveri: secondo me, l'arte oratoria mostrata fin qui è la l… - yoongocciolo : guardazione puntata di house of the dragon - mary_ssoul : comunque oggi ho finalmente iniziato a vedere 'house of the dragon' e mi sta piacendo parecchio ?? -