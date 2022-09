Guida al voto del 25 settembre, ecco come si deve fare (Di lunedì 19 settembre 2022) Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, seggi aperti per le elezioni politiche. Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la fine delle votazioni e il nuovo parlamento si riunirà entro il 13 ottobre. Sono due le principali novità di questa tornata elettorale. La prima è che, con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, si eleggeranno 400 deputati (invece che 630) e 200 senatori (invece che 315). La seconda è che l'età minima per votare è di 18 anni sia per la Camera che per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni per il Senato bisognava aver compiuto i 25 anni. Cosa portare al seggio I cittadini si dovranno presentare al seggio elettorale di appartenenza portando con loro una scheda elettorale che non abbia terminato lo spazio per i timbri e un documento di identità valido. La tessera elettorale, se necessario, si rinnova presso l'ufficio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Domenica 25, dalle 7 alle 23, seggi aperti per le elezioni politiche. Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la fine delle votazioni e il nuovo parlamento si riunirà entro il 13 ottobre. Sono due le principali novità di questa tornata elettorale. La prima è che, con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, si eleggeranno 400 deputati (invece che 630) e 200 senatori (invece che 315). La seconda è che l'età minima per votare è di 18 anni sia per la Camera che per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni per il Senato bisognava aver compiuto i 25 anni. Cosa portare al seggio I cittadini si dovranno presentare al seggio elettorale di appartenenza portando con loro una scheda elettorale che non abbia terminato lo spazio per i timbri e un documento di identità valido. La tessera elettorale, se necessario, si rinnova presso l'ufficio ...

VincentCinque1 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, fuori sede ancora senza voto: biglietti scontati su treni e aerei. Come funzionano le agevolazioni (e quanto… - fattoquotidiano : Elezioni, fuori sede ancora senza voto: biglietti scontati su treni e aerei. Come funzionano le agevolazioni (e qua… - tempoweb : Guida al voto del #25settembre, ecco come si deve fare #19settembre #iltempoquotidiano - JimmyTwoTimes2T : RT @geidiemme: C'è chi scommette che un governo di destra a guida Meloni durerà poco. Ma intanto quanti danni può fare? - Sfasciare l'econ… - SilvioSsalvat : RT @PagellaPolitica: Tra una settimana si vota per le #ElezioniPolitiche2022. Arriva preparato alle urne con la nostra guida: abbiamo messo… -